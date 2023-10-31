"Техническая неполадка": Брянский пожарный рассмешил коллег эмоциональным падением во время созвона
SHOT: Брянский пожарный эмоционально и с матом упал с табуретки во время созвона
Замначальника пожарно-спасательного гарнизона города Сельцо Брянской области разбавил рядовой "созвон" неожиданным и эмоциональным падением с табуретки. Судя по реакции коллег, их это рассмешило. Тот самый момент — на видео SHOT.
Брянский пожарный рассмешил коллег эмоциональным падением во время созвона. Видео © SHOT
"Разрешите выйти? Небольшая техническая неполадка. Что за табуретка?" — сказал мужчина.
Оказалось, что кадры были сняты ещё весной, но в Сеть попали только сейчас. Руководство простило пожарного за эту "техническую неполадку".
А в Новосибирске люди в погонах придумали, как выгнать из ресторана быстрого питания засидевшегося бездомного пса. На видео — полицейский, который палкой с помощью привязанной на верёвку курицы пытается выманить хвостатого. В свою очередь, он не поддаётся.
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