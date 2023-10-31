"Техническая неполадка": Брянский пожарный рассмешил коллег эмоциональным падением во время созвона

Замначальника пожарно-спасательного гарнизона города Сельцо Брянской области разбавил рядовой "созвон" неожиданным и эмоциональным падением с табуретки. Судя по реакции коллег, их это рассмешило. Тот самый момент — на видео SHOT.

Брянский пожарный рассмешил коллег эмоциональным падением во время созвона. Видео © SHOT

"Разрешите выйти? Небольшая техническая неполадка. Что за табуретка?" — сказал мужчина.

Оказалось, что кадры были сняты ещё весной, но в Сеть попали только сейчас. Руководство простило пожарного за эту "техническую неполадку".