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31 октября, 08:59

"Техническая неполадка": Брянский пожарный рассмешил коллег эмоциональным падением во время созвона

SHOT: Брянский пожарный эмоционально и с матом упал с табуретки во время созвона

Замначальника пожарно-спасательного гарнизона города Сельцо Брянской области разбавил рядовой "созвон" неожиданным и эмоциональным падением с табуретки. Судя по реакции коллег, их это рассмешило. Тот самый момент — на видео SHOT.

Брянский пожарный рассмешил коллег эмоциональным падением во время созвона. Видео © SHOT

"Разрешите выйти? Небольшая техническая неполадка. Что за табуретка?" — сказал мужчина.

Оказалось, что кадры были сняты ещё весной, но в Сеть попали только сейчас. Руководство простило пожарного за эту "техническую неполадку".

А в Новосибирске люди в погонах придумали, как выгнать из ресторана быстрого питания засидевшегося бездомного пса. На видео — полицейский, который палкой с помощью привязанной на верёвку курицы пытается выманить хвостатого. В свою очередь, он не поддаётся.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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