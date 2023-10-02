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2 октября, 12:18

В Новосибирске бродячий пёс разлёгся посреди KFC и не хочет уходить даже за курицу

В Новосибирске полицейские пытались выманить лежащего в кафе пса едой на верёвке

В ресторане быстрого питания сети KFC на улице Ленина в Новосибирске появился необычный посетитель — бродячий пёс, который зашёл внутрь и разлёгся у касс самообслуживания. По всей видимости, хвостатый надеялся, что кто-то из посетителей сжалится и поделится с ним курицей. Судя по упитанному виду, такой трюк он проворачивает далеко не первый раз.

В Новосибирске полицейские пытались выманить лежащего в кафе пса едой на верёвке. Видео © Telegram / АСТ-54 Black

Однако поведение пса понравилось не всем, и за него взялись полицейские. Они не стали применять к животному силу и включили смекалку: обмотали жареную курицу верёвкой и принялись завлекать бродягу на улицу. Но тот лишь лениво поводил носом и отказался покидать заведение.

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А в Мексике собака выбежала на футбольное поле во время матча между командами "Алебрихес де Оахака" и "Дорадос де Синалоа". Она ухватилась за мяч и начала носиться среди участников.

Обложка ©

Telegram / АСТ-54 Black

Матвей Константинов
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