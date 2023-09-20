10 псам сказали, что они хорошие мальчики, и только посмотрите, как повеселели их мордашки
Доброе слово и кошке приятно — это мы знаем. Оказывается, собакам комплименты тоже очень нравится слышать! В новом вирусном ролике пёселям сказали, что они хорошие мальчики. Собрали 10 очаровательных реакций.
Недавно в Сети завирусилось видео, где показывают реакции собакенов на то, что их называют хорошими мальчиками. Десятки миллионов просмотров, и сейчас вы поймёте почему.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
Ролик был размещён в аккаунте сети спортивных клубов для собак Fitdog Clubs. В компании тренируют питомцев, чтобы они были здоровенькими и послушными.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
А чтобы у них было хорошее настроение, не забывают делать комплименты!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
Вот, например, как изменился в лице Рио, когда ему сказали, что он тоже хороший мальчик. Судя по кадрам, мы более чем уверены: это не какая-то лесть — всё чистая правда!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
Всего по разным соцсетям видео набрало больше 50 миллионов просмотров. Неплохо для нескольких собак! Пользователи Сети в полном восторге!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
Собрали несколько комментариев, которые поднимут настроение ничуть не меньше, чем сами питомцы.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
"Важный вопрос: живут ли Ватсон и Холмс вместе? Пожалуйста, скажите, что да!" — mx.mossmusses.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
"Блю явно были необходимы эти комплименты сегодня!" — catherineamiller2.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
"Я листаю ленту: 😐
Я смотрю это видео: 😃", — sixpencethemime.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
"Лео не нуждается ни в чьём одобрении, он и так знает, что хороший мальчик", — starvingmarvin_.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs