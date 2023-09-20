10 псам сказали, что они хорошие мальчики, и только посмотрите, как повеселели их мордашки

Недавно в Сети завирусилось видео, где показывают реакции собакенов на то, что их называют хорошими мальчиками. Десятки миллионов просмотров, и сейчас вы поймёте почему.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

Ролик был размещён в аккаунте сети спортивных клубов для собак Fitdog Clubs. В компании тренируют питомцев, чтобы они были здоровенькими и послушными.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

А чтобы у них было хорошее настроение, не забывают делать комплименты!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

Вот, например, как изменился в лице Рио, когда ему сказали, что он тоже хороший мальчик. Судя по кадрам, мы более чем уверены: это не какая-то лесть — всё чистая правда!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

Всего по разным соцсетям видео набрало больше 50 миллионов просмотров. Неплохо для нескольких собак! Пользователи Сети в полном восторге!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

Собрали несколько комментариев, которые поднимут настроение ничуть не меньше, чем сами питомцы.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

"Важный вопрос: живут ли Ватсон и Холмс вместе? Пожалуйста, скажите, что да!" — mx.mossmusses.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

"Блю явно были необходимы эти комплименты сегодня!" — catherineamiller2.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

"Я листаю ленту: 😐 Я смотрю это видео: 😃", — sixpencethemime.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fitdogclubs

"Лео не нуждается ни в чьём одобрении, он и так знает, что хороший мальчик", — starvingmarvin_.