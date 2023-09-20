Россиянам дали рекомендации, как не убить организм при ночной работе

Дневной сон, неизбежный для работающих по ночам, приводит к слому биоритмов: фоторецепторы на глазной сетчатке подают сигналы в головной мозг, и он запускает выработку различных гормонов и веществ, поддерживающих бодрствование, — а сил бодрствовать при этом нет. Как организовать свой режим при ночном графике и снизить риски для здоровья, aif.ru рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

По его словам, проблема с биоритмами чревата стрессом, перееданием, набором веса, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бессонницей, психическими расстройствами, снижением либидо и развитием синдрома "сменной работы", то есть плохим настроением, низкой работоспособностью и высоким риском сахарного диабета второго типа. Легче приходится "совам": их биологические часы и биохимические процессы запаздывают, поэтому им проще жить по такому графику. А вот люди, работающие сутками, полностью ломают организм из-за длительного отсутствия сна и нерегулярного питания.

Для минимизации вреда специалист рекомендует выделить на сон семь-девять часов и придерживаться установленного графика. Жизненно необходимо организовать в это время тишину: отключить телефон и прочие девайсы, приобрести беруши, надеть маску для сна, повесить тёмные шторы.

Во время работы свет, напротив, должен быть ярким. Есть на смене стоит небольшими порциями, основной приём пищи целесообразно организовать перед работой, при этом надо больше пить и не злоупотреблять кофе. Также врач "прописывает" здоровое питание, витамин Д, магний и регулярную физическую активность.