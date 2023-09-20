Участники акции протеста в Ереване в основном разошлись

В Ереване затихают протесты у здания Правительства Армении, большинство участников акции разошлись. Об этом сообщает РИА "Новости".

На площади Республики остаётся несколько десятков человек. Расходятся и правоохранители, стоявшие в оцеплении. Восстановлено движение на ближайших к площади улицах.