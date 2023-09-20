Участники акции протеста в Ереване в основном разошлись
В Ереване затихают протесты у здания Правительства Армении, большинство участников акции разошлись. Об этом сообщает РИА "Новости".
На площади Республики остаётся несколько десятков человек. Расходятся и правоохранители, стоявшие в оцеплении. Восстановлено движение на ближайших к площади улицах.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом начать переговоры. Меж тем в Ереване начались массовые протесты. Митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению. На акции протеста у здания правительства пострадало по меньшей мере 34 человека.
Нагорный Карабах в XX веке уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее обострение отгремело не так давно — осенью 2020 года. Потушить его удалось при посредничестве президента России Владимира Путина.
X / Joe Kassabian