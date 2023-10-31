Столб дыма поднялся над Соликамском после взрыва на заводе по выпуску взрывчатки
В Соликамске Пермского края прогремел взрыв на заводе "Урал"
Столб дыма после взрыва на заводе в Пермском крае. Обложка © VK / "Типичный Соликамск [ТС]"
На заводе "Урал" в Соликамске Пермского края прогремел взрыв, пишет портал "В-Курсе" со ссылкой на очевидцев. По их словам, в здании заводоуправления выбило стёкла. На опубликованном в Сети видео — столб дыма, поднимающийся с территории предприятия.
Столб дыма поднялся над Соликамском после взрыва на заводе по выпуску взрывчатки. Видео © VK / "|ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный"
Как пишет Mash, взрыв произошёл в кислотном цеху. По предварительным данным, людей внутри в этот момент не было. В свою очередь в Министерстве территориальной безопасности региона уточнили, что цех работает в автоматизированном режиме, угрозы населению нет. На работу предприятия "хлопок" не повлиял.
Судя по информации из Сети, завод выпускает в том числе взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку.
Лайф писал о взрыве на Вазовском машиностроительном заводе в болгарском Сопоте. В результате происшествия погиб один человек, ещё один ранен. Предприятие является оборонным.