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31 октября, 09:45

Столб дыма поднялся над Соликамском после взрыва на заводе по выпуску взрывчатки

В Соликамске Пермского края прогремел взрыв на заводе "Урал"

<p>Столб дыма после взрыва на заводе в Пермском крае. Обложка © <a href="https://vk.com/typical_slkm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / "Типичный Соликамск [ТС]"</p>

Столб дыма после взрыва на заводе в Пермском крае. Обложка © VK / "Типичный Соликамск [ТС]"

На заводе "Урал" в Соликамске Пермского края прогремел взрыв, пишет портал "В-Курсе" со ссылкой на очевидцев. По их словам, в здании заводоуправления выбило стёкла. На опубликованном в Сети видео — столб дыма, поднимающийся с территории предприятия.

Столб дыма поднялся над Соликамском после взрыва на заводе по выпуску взрывчатки. Видео © VK / "|ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный"

Как пишет Mash, взрыв произошёл в кислотном цеху. По предварительным данным, людей внутри в этот момент не было. В свою очередь в Министерстве территориальной безопасности региона уточнили, что цех работает в автоматизированном режиме, угрозы населению нет. На работу предприятия "хлопок" не повлиял.

Судя по информации из Сети, завод выпускает в том числе взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку.

В Одессе и области прогремели взрывы в районе аэропорта и судоремонтного завода

В Одессе и области прогремели взрывы в районе аэропорта и судоремонтного завода

Лайф писал о взрыве на Вазовском машиностроительном заводе в болгарском Сопоте. В результате происшествия погиб один человек, ещё один ранен. Предприятие является оборонным.

Матвей Константинов
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