На заводе "Урал" в Соликамске Пермского края прогремел взрыв, пишет портал "В-Курсе" со ссылкой на очевидцев. По их словам, в здании заводоуправления выбило стёкла. На опубликованном в Сети видео — столб дыма, поднимающийся с территории предприятия.

Столб дыма поднялся над Соликамском после взрыва на заводе по выпуску взрывчатки. Видео © VK / "|ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный"

Как пишет Mash, взрыв произошёл в кислотном цеху. По предварительным данным, людей внутри в этот момент не было. В свою очередь в Министерстве территориальной безопасности региона уточнили, что цех работает в автоматизированном режиме, угрозы населению нет. На работу предприятия "хлопок" не повлиял.

Судя по информации из Сети, завод выпускает в том числе взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку.