Мужчина погиб в результате взрыва на оборонном заводе в Болгарии

Уточняется, что взрыв прогремел во время работы со взрывчаткой, из-за чего двое пострадали, один из них — 33-летний мужчина — скончался по дороге в больницу. Жизни второго ничего не угрожает. Подчёркивается, что опасности для других рабочих нет, будет проведена проверка безопасности. Министерство обороны Болгарии начало расследование инцидента и устанавливает его причины.