Мужчина погиб в результате взрыва на оборонном заводе в Болгарии
На Вазовском машиностроительном заводе в Сопоте прогремел взрыв, пишет Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на МВД по Пловдивской области. Предприятие является оборонным.
Уточняется, что взрыв прогремел во время работы со взрывчаткой, из-за чего двое пострадали, один из них — 33-летний мужчина — скончался по дороге в больницу. Жизни второго ничего не угрожает. Подчёркивается, что опасности для других рабочих нет, будет проведена проверка безопасности. Министерство обороны Болгарии начало расследование инцидента и устанавливает его причины.
К слову, Болгария активно помогает Украине. Так, ещё летом государство пообещало своему "союзнику" советскую технику из собственного арсенала.
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