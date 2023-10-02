Болгария вслед за другими странами введёт запрет на въезд российских автомобилей

2 октября в Болгарии начнёт действовать запрет на въезд авто с российскими номерами. Об этом сообщил глава местной погранполиции Антон Златанов в эфире национального телевидения.

"К концу дня (понедельника, 2 октября. — Прим. Лайфа) на территории Болгарии начнёт действовать запрет на въезд российских автомобилей", — приводит его слова издание "24 часа".