Болгария вслед за другими странами введёт запрет на въезд российских автомобилей
В Болгарии 2 октября начнёт действовать запрет на въезд российских авто
2 октября в Болгарии начнёт действовать запрет на въезд авто с российскими номерами. Об этом сообщил глава местной погранполиции Антон Златанов в эфире национального телевидения.
"К концу дня (понедельника, 2 октября. — Прим. Лайфа) на территории Болгарии начнёт действовать запрет на въезд российских автомобилей", — приводит его слова издание "24 часа".
Златанов не уточнил, какое количество российских авто ежемесячно въезжает на территорию Болгарии, однако отметил, что запрет распространяется не только на легковушки, но и на грузовой транспорт.
Ранее Лайф рассказывал, что Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях. Помимо этого гражданам РФ нельзя иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и многое другое. Намерение исполнять эти правила уже подтвердили в Германии. Между тем в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польше уже перестали принимать машины с номерами РФ. При этом Франция отказалась следовать запрету вслед за странами. Париж заверил, что не планирует менять правила.
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