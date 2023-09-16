Ещё одна страна ЕС закрыла въезд для российских автомобилей
Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну российских автомобилей
Польша с завтрашнего дня, то есть с 17 сентября, вводит запрет на въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.
"В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Еврокомиссии (ЕК), касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, ранее Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. В немецкой таможне заявили, что не будут делать исключений, также аналогичные меры приняли Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Однако 12 сентября в ЕК пошли на попятную, смягчив ограничения.
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