Ещё одна страна ЕС закрыла въезд для российских автомобилей

Польша с завтрашнего дня, то есть с 17 сентября, вводит запрет на въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Еврокомиссии (ЕК), касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши", — сказал он в ходе брифинга.