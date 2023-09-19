Франция отказалась препятствовать въезду машин с российскими номерами

Франция не планирует вслед за Германией, Финляндией, Польшей и государствами Прибалтики запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе французского посольства в России.

"Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять", — пояснили в дипведомстве.