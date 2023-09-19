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19 сентября, 00:44

Франция отказалась препятствовать въезду машин с российскими номерами

"Известия": Франция не станет запрещать въезд машин с российскими номерами

Франция не планирует вслед за Германией, Финляндией, Польшей и государствами Прибалтики запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе французского посольства в России.

"Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять", — пояснили в дипведомстве.

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Ранее стало понятно, что в государствах, не имеющих с Россией общих границ, мягче интерпретируют санкции Евросоюза. В частности, на таможне Австрии сообщали, что им неизвестны случаи изымания у граждан РФ личных вещей и авто. Ничего не отбирать у россиян, прибывающих в Евросоюз, пообещали испанские власти.

Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Намерение исполнять эти правила уже подтвердили в таможне Германии, а Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша перестали впускать машины с российскими номерами. Тем временем в ЕК смягчили ограничения.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Лариса Сафронова
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