МИД: Москва будет отслеживать выполнение в ЕС запрета на ввоз товаров из России

РФ будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в Евросоюз товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждого государства, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"МИД России и российские загранучреждения будут внимательно отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и определять в отношении каждой конкретной страны дальнейшие шаги на основе анализа действий её официальных представителей", — говорится в опубликованном сообщении.