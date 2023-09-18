МИД: Москва будет отслеживать выполнение в ЕС запрета на ввоз товаров из России
РФ будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в Евросоюз товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждого государства, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
"МИД России и российские загранучреждения будут внимательно отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и определять в отношении каждой конкретной страны дальнейшие шаги на основе анализа действий её официальных представителей", — говорится в опубликованном сообщении.
В ведомстве добавили, что в "столицах государств Евросоюза" должны понимать, что "отсидеться" за спиной Брюсселя, одновременно прикрываясь такой растаптывающей права человека "солидарностью", у них не получится. Там подчеркнули, что отвечать на ущемления прав граждан России и соотечественников "придётся в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги".
Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также имея при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Намеренность исполнять эти правила уже подтвердили в таможне Германии, а Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша перестали впускать машины с российскими номерами. Тем временем в ЕК смягчили ограничения.
LIFE / Павел Баранов