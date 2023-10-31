"Хэллоуин — это о трупах": Писатель призвал россиян не праздновать день нечисти и мертвецов

Хэллоуин достаточно широко отмечается в России, но такой "праздник мёртвых", особенно во время СВО и трагических событий в секторе Газа, недопустим, рассказал писатель Платон Беседин телеканалу "360".

Эксперт отметил, что Хэллоуин пришёл и "прописался у нас и в нас." По словам писателя, он понял это, когда в 2015 году произошла чудовищная авиакатастрофа с Airbus A320, а вместо траура на улицах Феодосии он увидел толпу подростков в костюмах чертей.

"О Хэллоуине написано много. Сказано достаточно — даже чересчур. Критического, ясное дело. Беда в другом — в том, что молодые ребята, подростки и дети не только знают, когда Хэллоуин, но и всерьёз готовятся к его празднованию. Это, значит, в мозгах, это, значит, не на подкорке", — заметил писатель.

Он с сожалением отметил, что в современном мире подростки не стремятся отпраздновать День Победы или День космонавтики, как Хэллоуин или День святого Валентина. Беседин думает, что это поражение в "битве за умы и за души". Он считает лучшим способом борьбы с кощунственным праздником — выставить его немодным, а тех, кто его отмечает, дураками. По мнению писателя, отменить Хэллоуин вряд ли удастся, но выселить его из сознания молодёжи шанс есть.

"Главное — делать, и тогда станем праздновать не день нечисти и мертвецов, а победу жизни над смертью. Потому что Хэллоуин — это о трупах, а мы хотим говорить о живых", — заключил Беседин.