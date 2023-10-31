В Кремле оценили идею Турции о создании альтернативы СБ ООН
Песков: Идея Турции создать альтернативы Совбеза ООН требует консенсуса
Предложение Турции о том, чтобы появились альтернативы Совета Безопасности ООН, требует такого же консенсуса, который был при его создании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня, система ООН по-прежнему остаётся единственным и безальтернативным международным механизмом, подчеркнул представитель Кремля.
"В своё время она создавалась как продукт очень сложных договорённостей, очень сложного консенсуса международного, и, конечно же, подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует такого же консенсуса как минимум", — указал он журналистам.
Как уже рассказывал Лайф, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 октября на фоне удара по больнице в Газе заявил о неэффективности Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Вместе с тем и глава управления по связям его администрации Фахреттин Алтун указал на его неспособность решать глобальные проблемы, а также призвать подумать о создании новых организаций. Между тем, мы также писали, что Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным выработали единую формулу мира для Газы.
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