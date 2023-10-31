В Кремле оценили идею Турции о создании альтернативы СБ ООН

Предложение Турции о том, чтобы появились альтернативы Совета Безопасности ООН, требует такого же консенсуса, который был при его создании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня, система ООН по-прежнему остаётся единственным и безальтернативным международным механизмом, подчеркнул представитель Кремля.

"В своё время она создавалась как продукт очень сложных договорённостей, очень сложного консенсуса международного, и, конечно же, подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует такого же консенсуса как минимум", — указал он журналистам.