Врач дал советы москвичам, как пережить экстремальное потепление

Любые перепады температуры, любые погодные аномалии — это всегда стресс для организма, даже если речь идёт об улучшении погодных условий, как сейчас в Москве и Подмосковье. Очень часто в такие дни люди чувствуют себя плохо, поэтому врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито дал советы жителям столицы и области, как пережить период экстремального потепления.

По словам врача, во время погодных аномалий у людей страдает сердечно-сосудистая система, причём как за счёт повышения давления, так и за счёт его снижения происходит спазм сосудов. У пациентов с лёгочной патологией возможно усугубление одышки. При заболеваниях ЖКТ в такие дни возможно обострение язвенной болезни и гастрита. Также многие жалуются на головную боль, мигрени, боль в суставах, обмороки. Повышается и угроза простыть и заработать бронхит, пневмонию и цистит, причём даже в случае перегрева.

"Более того, +9 — это оптимальная температура для размножения большого количества вирусов. То есть это время, когда вирусы особенно быстро размножаются и долго сохраняются на остановках, в транспорте, в людных местах", — подчеркнул Жито.

Чтобы облегчить состояние в дни погодных аномалий, терапевт советует остаться дома, снизить физнагрузку, уменьшить стрессовые факторы, не забывать принимать витамины и назначенные врачами препараты.

"Конечно, режим питьевой соблюдаем, ограничиваем жирное, жареное. В эти дни уменьшаем количество выкуриваемых сигарет, в том числе электронных. Уменьшаем потребление алкоголя, лучше полностью от него отказаться. Уменьшаем время, проводимое за телевизором. Стараемся больше ходить пешком, гулять, расслабляться", — добавил врач.

При этом бани и сауны лучше не посещать. Также стоит отказаться на это время от тяжёлых косметических процедур и вакцинации.