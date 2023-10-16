Лайф выяснил, как правильно "читать" прогнозы погоды и что значит процент осадков на самом деле

Что сложного в прогнозе погоды? Ведь мы смотрим его ежедневно — и, казалось бы, все термины и формулировки нам знакомы. Однако зачастую мы "читаем" прогноз неправильно. Лайф узнал, что значит "процент осадков" и "облачность с прояснениями" на самом деле, что такое антициклон и каким должно быть магнитное поле.

Циклон, переменная облачность и кратковременные осадки — что это значит?

Если такие понятия, как "ясно", "облачно", "дождь" или "гроза" не вызывают вопросов, то есть некоторые состояния погоды, которые не так понятны обывателю. О них нам рассказал руководитель "Яндекс.Погоды", кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин.

Так, малооблачная погода представляет собой явление, при котором облака занимают незначительную часть неба (10%–45%) и не затмевают солнечный свет. Такие условия часто провоцируют повышение температуры воздуха и даже жару.

представляет собой явление, при котором облака занимают незначительную часть неба (10%–45%) и не затмевают солнечный свет. Такие условия часто провоцируют повышение температуры воздуха и даже жару. Облачность с прояснениями или переменная облачность означают, что на небе присутствуют облака, которые из-за постоянного движения то перекрывают солнце, то не препятствуют солнечным лучам.

означают, что на небе присутствуют облака, которые из-за постоянного движения то перекрывают солнце, то не препятствуют солнечным лучам. Циклон — крупный вихрь, затягивающий воздух из нескольких воздушных масс, в центре которых низкое атмосферное давление. С циклоном приходят осадки, резкие похолодания или потепления — в общем неблагоприятная погода.

— крупный вихрь, затягивающий воздух из нескольких воздушных масс, в центре которых низкое атмосферное давление. С циклоном приходят осадки, резкие похолодания или потепления — в общем неблагоприятная погода. Антициклон — воздушный вихрь с повышенным атмосферным давлением в центре, который обычно несёт с собой жару летом и мороз зимой.

— воздушный вихрь с повышенным атмосферным давлением в центре, который обычно несёт с собой жару летом и мороз зимой. Небольшой дождь или кратковременные осадки характеризуются недолгим временем действия. Они носят очаговый характер. Чаще всего такие осадки выпадают летом, а их длительность не превышает нескольких часов.

УФ-индекс

УФ-индекс — это степень интенсивности ультрафиолетового излучения, который используется для оценки риска повреждения кожи и глаз. По словам Ганьшина, если при показателях 1–2 солнцезащитные кремы необязательны, то показатели 3–5 и выше говорят о потенциальном ущербе для здоровья. В таких случаях рекомендуется использовать SPF-крема, носить головные уборы, солнцезащитные очки и не пребывать на солнце с 11:00 до 16:00. Чем более безоблачная погода, тем выше УФ-индекс.

Процент осадков

Один из наиболее спорных вопросов в интерпретации прогнозов — процент осадков. Вопреки заблуждениям, этот показатель говорит не о количестве осадков и не о площади территории, на которой пройдёт дождь, а о вероятности дождя в определённое время в определённом месте.

"Если в прогнозе пользователь видит: 16:00 — 80% дождя — то вероятность выпадения осадков именно в этом месте в 16:00 составляет 80%", — объяснил эксперт.

Ощущается как

Самым загадочным показателем в прогнозе является приписка "ощущается как", потому что здесь данные, как правило, отличаются от основных. Ощущаемая температура складывается из нескольких параметров: реальной температуры воздуха, влажности, скорости ветра и солнца. Влияние этих факторов не всегда равномерно и часто зависит от специфических условий. Чаще всего разница на термометре и в реальности довольно небольшая — всего два-четыре градуса. Но бывают случаи, когда она составляет больше десяти градусов, добавил Ганьшин.

Магнитное поле

Магнитное поле Земли простирается из земной коры в космос, где взаимодействует с солнечным ветром. Соответственно, у магнитного поля могут быть разные состояния в зависимости от активности Солнца.

Существуют несколько состояний магнитного поля: очень спокойное

спокойное

неустойчивое

слабо возмущённое

возмущённое

сильно возмущённое.

Именно при неустойчивых и возмущённых показателях (магнитных бурях) люди могут испытывать недомогания.