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31 октября, 14:05

Затопившая улицы Сочи Херота окончательно исчезнет из города по решению суда

Реку Хероту в Сочи по решению суда переименуют в Хороту в госреестре названий

<p>Сочинская Херота. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0#:~:text=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20(%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0,%20%D0%A5%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0;%20%D0%B2,%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%2024,7%20%D0%BA%D0%BC%C2%B2." target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org</a></p>

Сочинская Херота. Обложка © Wikipedia.org

Река Херота Адлерского района Сочи будет переименована в Государственном каталоге географических названий в Хороту, соответствующее решение принял Адлерский районный суд. Как рассказали РИА "Новости" в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, иск подало Сочинское географическое общество (СГО).

Так, переименованная ещё в 2020 году речка не стала таковой, так как Росреестр не внёс изменения в каталог. Из-за этого учёный секретарь СГО Альвина Вальченко обратилась в суд. Конечное решение, кстати, никто не обжаловал.

Из Сети следует, что Херота из-за своего названия являлась достопримечательностью среди туристов. А в 2015-м в результате сильных ливней она вышла из берегов, затопив несколько улиц.

Херота в Сочи, разлившаяся в результате дождей в 2015 году. Фото © Wikipedia.org

Херота в Сочи, разлившаяся в результате дождей в 2015 году. Фото © Wikipedia.org

Напомним, Хероту переименовали в Хороту — её историческое название — ещё в 2020 году. Подчёркивалось, что данный вопрос неоднократно поднимался общественностью и краеведами.

Матвей Константинов
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