Затопившая улицы Сочи Херота окончательно исчезнет из города по решению суда

Река Херота Адлерского района Сочи будет переименована в Государственном каталоге географических названий в Хороту, соответствующее решение принял Адлерский районный суд. Как рассказали РИА "Новости" в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, иск подало Сочинское географическое общество (СГО).

Так, переименованная ещё в 2020 году речка не стала таковой, так как Росреестр не внёс изменения в каталог. Из-за этого учёный секретарь СГО Альвина Вальченко обратилась в суд. Конечное решение, кстати, никто не обжаловал.

Из Сети следует, что Херота из-за своего названия являлась достопримечательностью среди туристов. А в 2015-м в результате сильных ливней она вышла из берегов, затопив несколько улиц.

Херота в Сочи, разлившаяся в результате дождей в 2015 году. Фото © Wikipedia.org