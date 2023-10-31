ВСУ попытались атаковать фанерный комбинат в Брянске
Украинская армия попыталась нанести удар по Брянскому фанерному комбинату, выпустив по объекту 14 снарядов из РЗСО "Град". Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Повреждения получили только несколько гаражей на территории предприятия. Сейчас завод является лидером по производству фанеры в стране. Летом этого года с конвейера сошли рекордные 3,5 тысячи кубометров продукции.
Ранее сообщалось об уничтожении четырёх украинских беспилотников в небе над Брянщиной, которые несли на себе взрывчатку. На одном из аппаратов, посажанном РЭБ, было два килограмма пластита.
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