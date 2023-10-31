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31 октября, 16:48

Специалист по гвоздестоянию раскрыл главную пользу практик

Специалист по гвоздестоянию: Во время практики в организме выделяется дофамин

Сейчас гвоздестояние — одно из самых популярных направлений в йоге. На доске, пронизанной гвоздями, можно не только стоять, но и лежать. От разных практик будет разный эффект, рассказал специалист по йоге. По его словам, главная польза от занятий — дофамин, который выделяется в нашем организме и успокаивает нервную систему.

"Нервная система будет раскачиваться не так резко. Определённое преимущество от позы стоя в том, что в стопах у человека сосредоточено огромное количество нервных окончаний. Эти точки есть во всём теле, но в стопе есть проекция всех наших внутренних органов. То есть когда мы работаем со стопой, мы работаем со всем нашим организмом", рассказал специалист по гвоздестоянию "Тульской службе новостей".

Он отметил, что во время практики будет выделяться кортизол — гормон стресса. Это же вещество выделяется при температуре, когда организм нацелен побороть вирусы. После начинает выделяться дофамин, который вызывает эйфорию и успокаивает нервную систему.

Но нельзя забывать и о противопоказаниях — нестабильное состояние нервной системы гвозди будут расшатывать ещё больше. Поэтому перед введением в свою жизнь нового занятия нужно проконсультироваться у специалистов.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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