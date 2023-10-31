Специалист по гвоздестоянию раскрыл главную пользу практик

Сейчас гвоздестояние — одно из самых популярных направлений в йоге. На доске, пронизанной гвоздями, можно не только стоять, но и лежать. От разных практик будет разный эффект, рассказал специалист по йоге. По его словам, главная польза от занятий — дофамин, который выделяется в нашем организме и успокаивает нервную систему.

"Нервная система будет раскачиваться не так резко. Определённое преимущество от позы стоя в том, что в стопах у человека сосредоточено огромное количество нервных окончаний. Эти точки есть во всём теле, но в стопе есть проекция всех наших внутренних органов. То есть когда мы работаем со стопой, мы работаем со всем нашим организмом", — рассказал специалист по гвоздестоянию "Тульской службе новостей".

Он отметил, что во время практики будет выделяться кортизол — гормон стресса. Это же вещество выделяется при температуре, когда организм нацелен побороть вирусы. После начинает выделяться дофамин, который вызывает эйфорию и успокаивает нервную систему.

Но нельзя забывать и о противопоказаниях — нестабильное состояние нервной системы гвозди будут расшатывать ещё больше. Поэтому перед введением в свою жизнь нового занятия нужно проконсультироваться у специалистов.