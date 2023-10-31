Стала известна причина задержания главреда и одной из сотрудниц "Октагон. Медиа" в Москве

Задержанным в Москве сотрудником политического издания "Октагон. Медиа" оказался его главный редактор Игорь Рябов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вместе с главредом полиция увезла в участок ещё одного работника "Октагон. Медиа" — это 41-летняя Мария Гайко. Задержания проводились в рамках уголовного дела о клевете. Предположительно, ещё в мае издание опубликовало список лиц, финансирующих ВСУ, среди которых фигурировала жена губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Ирина.