Стала известна причина задержания главреда и одной из сотрудниц "Октагон. Медиа" в Москве
В Москве задержан главный редактор издания "Октагон. Медиа" Игорь Рябов
Задержанным в Москве сотрудником политического издания "Октагон. Медиа" оказался его главный редактор Игорь Рябов. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Вместе с главредом полиция увезла в участок ещё одного работника "Октагон. Медиа" — это 41-летняя Мария Гайко. Задержания проводились в рамках уголовного дела о клевете. Предположительно, ещё в мае издание опубликовало список лиц, финансирующих ВСУ, среди которых фигурировала жена губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Ирина.
Ранее сообщалось, что в Москве был задержан один из сотрудников "Октагон. Медиа". С утра в квартире журналиста проходили обыски, затем его увезли на допрос.
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