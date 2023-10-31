В Москве задержали журналиста "Октагон. Медиа"
В Москве задержан один из сотрудников "Октагон. Медиа", сообщает источник SHOT. С утра в квартире журналиста проходили обыски, а теперь его увезли на допрос. Причины задержания и обысков неизвестны.
"Октагон. Медиа" — информационно-аналитический ресурс, посвящённый политике, социальным проблемам, экономике и культуре в России и мире. Его главный редактор — Игорь Рябов.
Ранее Лайф писал, что американского журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из России. Находясь в нашей стране, он рассказывал, что Москва — шикарный город, если сравнивать его с такими западными мегаполисами, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Он отметил обслуживание, еду и инфраструктуру, которые были на высшем уровне, а также чистоту и улицы, на которых нет бездомных и наркоманов.
Агентство "Москва" / Александр Авилов