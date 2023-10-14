Американского журналиста задержали в США после поездки в Россию

Американского политического журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из России. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (Twitter).

Журналист объяснил, что провёл месяц в России, освещая ситуацию на Украине. Сотрудники пограничной службы задержали его с целью допроса. Позже Хинкл сообщил, что его отпустили домой.