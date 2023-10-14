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14 октября, 04:19

Американского журналиста задержали в США после поездки в Россию

Журналист Хинкл сообщил о задержании в США по возвращении из России

<p>Журналист Джексон Хинкл. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/jacksonhinklle/status/1712862506933158122" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jackson Hinkle</a></p>

Журналист Джексон Хинкл. Обложка © X / Jackson Hinkle

Американского политического журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из России. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (Twitter).

"Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства", — написал Хинкл.

Журналист объяснил, что провёл месяц в России, освещая ситуацию на Украине. Сотрудники пограничной службы задержали его с целью допроса. Позже Хинкл сообщил, что его отпустили домой.

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А ранее Джексон Хинкл рассказывал, что Москва — шикарный город, если сравнивать его с такими западными мегаполисами, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Он отметил обслуживание, еду и инфраструктуру, которые были на высшем уровне, а также чистоту и улицы, на которых нет бездомных и наркоманов. Журналисту очень понравилось в Музее Победы, и он заявил, что патриотизм русского человека напоминает волю патриотов из Штатов. По его словам, стена между народами совершенно искусственна, на самом деле её не существует.

Лариса Сафронова
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