Американского журналиста задержали в США после поездки в Россию
Журналист Хинкл сообщил о задержании в США по возвращении из России
Журналист Джексон Хинкл. Обложка © X / Jackson Hinkle
Американского политического журналиста Джексона Хинкла задержали на границе США после возвращения из России. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X (Twitter).
"Я — гражданин Америки, подвергнутый нападению со стороны глубинного государства", — написал Хинкл.
Журналист объяснил, что провёл месяц в России, освещая ситуацию на Украине. Сотрудники пограничной службы задержали его с целью допроса. Позже Хинкл сообщил, что его отпустили домой.
А ранее Джексон Хинкл рассказывал, что Москва — шикарный город, если сравнивать его с такими западными мегаполисами, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Он отметил обслуживание, еду и инфраструктуру, которые были на высшем уровне, а также чистоту и улицы, на которых нет бездомных и наркоманов. Журналисту очень понравилось в Музее Победы, и он заявил, что патриотизм русского человека напоминает волю патриотов из Штатов. По его словам, стена между народами совершенно искусственна, на самом деле её не существует.