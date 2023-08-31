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30 августа, 22:03

В США заявили о ярости Шольца и Макрона из-за отношения Путина к санкциям

Журналист Хинкл: Отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца

<p>Глава государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите в "нормандском формате" в Париже в 2019 году. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Глава государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите в "нормандском формате" в Париже в 2019 году. Обложка © ТАСС / Zuma

Несгибаемость российского лидера Владимира Путина в вопросе санкций не просто озадачила президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, а привела их в бешенство. Такой вывод сделал американский журналист Джексон Хинкл в своём блоге на YouTube, комментируя статью немецкого таблоида Bild по данной теме.

"Вот как Макрон и Шольц говорили об этом. Германская газета написала, что Шольц шокирован тем, что Путин в разговорах с ним не упоминал о санкциях, спрашивал Макрона, тот сказал, что не упоминал тоже. Они просто в ярости и не понимают, что делать", — подчеркнул журналист.

Российская страна не стала никого просить о снятии рестрикций из-за понимания того, что санкции навредили не Москве, а только Вашингтону и Брюсселю, подчеркнул Хинкл.

Во Франции раскрыли, какой грамотный шаг Путина помог России преодолеть санкции Запада

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Напомним, ранее таблоид Bild сообщал, что президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном в марте 2022 года проигнорировал тему санкций, чем серьёзно озадачил своих европейских визави. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что данная тема не обсуждалась Путиным с руководителями стран, которые вводили ограничения.

Оксана Попова
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