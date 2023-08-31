В США заявили о ярости Шольца и Макрона из-за отношения Путина к санкциям

Несгибаемость российского лидера Владимира Путина в вопросе санкций не просто озадачила президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, а привела их в бешенство. Такой вывод сделал американский журналист Джексон Хинкл в своём блоге на YouTube, комментируя статью немецкого таблоида Bild по данной теме.

"Вот как Макрон и Шольц говорили об этом. Германская газета написала, что Шольц шокирован тем, что Путин в разговорах с ним не упоминал о санкциях, спрашивал Макрона, тот сказал, что не упоминал тоже. Они просто в ярости и не понимают, что делать", — подчеркнул журналист.