Тайна астероида Бенну: По загадочным причинам доставленный на Землю контейнер не открывается Два крепёжных элемента крышки герметичной камеры категорически не поддаются. Уже раздаются шутки насчёт консервного ножа. 1 ноября, 22:44 Тайна OSIRIS-REx. Обложка © NASA / Keegan Barber

Для всей мировой науки эта капсула — самый настоящий сундук с сокровищами. И прямо сейчас, в Хьюстоне, в Космическом центре имени Линдона Джонсона, инженеры в защитных костюмах и масках (для максимальной стерильности) задумчиво его обозревают, а может быть, снова пытаются вскрыть. А может, уже вскрыли, только пока не сообщают.

Капсула зонда OSIRIS-REx с расположенным в ней грунтозаборным устройством, которое не удаётся открыть из-за технических проблем. Справа — осыпавшиеся вокруг него частицы астероидного грунта. Фото © NASA / Erika Blumenfeld & Joseph Aebers

Вообще, в чём тут вся история заключается: в том, что где-то на уровне орбиты нашей планеты вокруг Солнца летает примерно 560-метровая глыба весом 140 миллионов тонн. Она совершает оборот вокруг светила чуть дольше, чем Земля, — за 1,2 земных года. И время от времени она оказывается по космическим меркам весьма близко к нам. Поэтому её занесли в список околоземных астероидов. Более того, одного из самых потенциально опасных. В случае падения обещают взрыв мощностью более миллиарда тонн тротила. То есть это катастрофа континентального масштаба.

Астероид Бенну. Видео © NASA’s Goddard Space Flight Center / University of Arizona

Назвали астероид в честь древнеегипетской божественной птицы Бенну, она, наподобие Феникса, символизирует воскрешение. Ассоциации это вызывает, прямо скажем, своеобразные. Так вот, на текущий момент поведение камня особых беспокойств не вызывает, но учёные подчёркивают, что в расчётах его орбиты имеются кое-какие не очень предсказуемые нюансы. А именно, к примеру, существует такая вещь, как нагрев небесного тела на солнечной стороне. От этого с поверхности начинает что-то испаряться, получается некий шлейф — и он создаёт самую настоящую реактивную тягу. Она вроде бы ничтожна, но со временем этот эффект накапливается и меняет орбиту. Его назвали эффектом Ярковского, потому что открыл его русский инженер Иван Ярковский.

И это лишь одна сторона вопроса по поводу этого астероида. А другая сторона — то, что камень этот "помнит" времена рождения Солнечной системы. Учёные надеются, что он поможет разобраться, как появился наш космический дом. А может быть, и как этот дом обзавёлся жителями.

Из всех этих соображений и решили отправить к нему на разведку автоматический зонд, который тоже назвали в честь очень уважаемого древними египтянами персонажа — Осириса, правителя загробного мира. Опять же, наводит на некоторые размышления. Полное название аппарата — OSIRIS-REx. REx — это Regolith Explorer, исследователь реголита. Самая принципиально важная часть миссии — собрать и доставить на Землю частицы астероида Бенну. Как это было сделано: у аппарата есть трёхметровая роботизированная рука, а на конце у неё — замечательная круглая штука, которая представляет собой грунтозаборное устройство. Работает так: в момент подлёта к поверхности астероида зонд "протягивает руку" и легонько касается Бенну этим своим круглым наконечником. При этом просто чуть толкнуть астероид инженеры сочли недостаточным — и они придумали вот что: по периметру этой круглой штуки есть отверстия, и в момент касания через них выходят потоки газообразного азота. И они как бы загоняют внутрь устройства астероидный грунт. Весь процесс занял считаные секунды. Камера на "руке" запечатлела этот чудесный момент, он состоялся три года назад — 20 октября 2020 года.

Далее зонд отлетает и своей "рукой" опускает грунтозаборный наконечник в специальную капсулу, которая немедленно после этого герметично закрывается. Теперь вся задача — лететь обратно к Земле и в околоземном пространстве отделить капсулу с драгоценной посылкой, чтобы она уже самостоятельно спустилась в атмосферу и приземлилась. У неё есть для этого, само собой, жаропрочный щит (чтобы не сгорела, спускаясь на чудовищной скорости) и, соответственно, парашют. Всё было рассчитано так, чтобы капсула села туда, куда надо, а именно — на военный тренировочный полигон в штате Юта. Вот она — эта "летающая тарелка" — после посадки 24 сентября 2023 года.

Капсула с грунтом астероида Бенну после приземления в штате Юта. Фото © NASA / Keegan Barber

Так вот, инженеры уже открыли саму капсулу и немедленно восхитились: на крышке, на электронике, везде и всюду — угольно-чёрная астероидная пыль. Во всяком случае, по всей видимости, астероидная, потому что — а какая же ещё? И не только пыль, но и такие мелкие зёрнышки — всё общим весом порядка 70 граммов. Меж тем учёные, вообще-то, рассчитывали доставить всего 60 граммов, а в реальности вышло, что ещё даже не открыли сам грунтозаборник, а уже получили больше, чем хотели. И подозревают, что в грунтозаборнике ещё граммов 300 как минимум, а то и больше. Как поняли инженеры, в момент касания Бенну поднявшаяся вокруг пыль и мелкая щебёнка не только оседали на внешних поверхностях грунтозаборника, но и попадали внутрь через клапан и так далее.

Частицы астероидного грунта на крышке грунтозаборного устройства зонда OSIRIS-REx. Фото © NASA / Erika Blumenfeld & Joseph Aebers

И, наконец, что там такое с этим грунтозаборником: как пишут в NASA, он держится на 35 "крепёжных элементах", то есть, судя по фото, на шурупах. И сообщается, что 33 благополучно открутили, а два никак не поддаются. Получилась, с одной стороны, какая-то забавная ситуация: самые светлые головы нашей с вами современности не могут открыть консервную банку. С другой стороны, это же не арахисовая паста, в конце концов, надо действовать чрезвычайно аккуратно, чтобы и технику не повредить, и ни одной драгоценной песчинки не растерять. И команда приготовилась потратить следующие несколько недель только на то, чтобы безопасно открыть эту сокровищницу.

Специалисты NASA собирают частицы астероида Бенну из капсулы зонда OSIRIS-REx снаружи грунтозаборного устройства. Фото © NASA

Впрочем, уже и того, что само собой в капсулу осыпалось, более чем достаточно для начала научных исследований. И сгорающие от любопытства исследователи даже провели уже первый "быстрый анализ" этих образов. Оказалось, в них много углерода — 5% общей массы. Кроме того, в молекулы твёрдых веществ астероида как бы "вмонтированы" молекулы воды — это называется гидратацией минералов. Ещё есть, скажем, некоторое количество оксидов железа, то есть, собственно говоря, ржавчины. И всё это рождает удивительные соображения: дело в том, что с точки зрения химии вся известная нам жизнь — это жизнь углеродная. Опять же вода для неё совершенно необходима. И скорее всего, изначально наша Земля тоже держала её в себе в гидратированных минералах, а потом эта вода высвободилась и образовала Мировой океан. То есть, может быть, сложившаяся на Земле ситуация не так уж и уникальна — и есть шансы, что она сложилась или сложится где-нибудь ещё.

Авторы Адель Романенкова