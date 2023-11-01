Ветеран МУРа рассказал, что его настораживает в истории с покупкой "набора Рэмбо" на Wildberries

Доступность страйкбольного оружия на Wildberries может быть серьёзным поводом для беспокойства. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев. По его словам, смертельные увечья причинить таким оружием довольно сложно, но на теле человека, отмечает эксперт, есть масса болевых точек и, если прицелиться именно туда, ничем хорошим эта затея не закончится.

Видео с камеры наблюдения в ПВЗ, где покупатель приобрёл "набор Рэмбо" и ушёл без оплаты © LIFE

В целом, по словам собеседника Лайфа, молодёжь может приобретать оружие для страйк-спорта по целому ряду причин. Для кого-то, отмечает Лобарев, это действительно хобби, причём довольно полезное, — возможно, кто-то из них — "наши будущие военные, которые хотят научиться боевым искусствам". Другие, "насмотревшись ужастиков в кино или наслушавшись друзей", покупают эти товары в целях самообороны. Есть, со слов эксперта, и третья — самая опасная группа.

"Третьи — это наиболее опасные — представители молодёжи с неуравновешенной психикой. Они приобретают и ножи, и боевую экипировку, особенно в осенне-весенний период. Поэтому родителям, родным и близким надо интересоваться, насколько агрессивное состояние у человека, и постараться ему помочь", — комментирует собеседник Лайфа.

Убойная мощность 90 метров в секунду — нет, это не смертельный случай, но тем не менее это опасно. Поэтому надо смотреть, предупреждать и профилактировать данные вопросы. Ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев