Расходный материал: Как в России устроен мир курьеров, работающих на телефонных мошенников Уже несколько лет Россию окучивают группировки телефонных мошенников из украинского Днепра. Только в 2022 году россияне отдали им 14 млрд рублей. Но одно дело развести жертв, а другое - получить эти деньги. Это делают курьеры, которых нанимают в России. 2 ноября, 22:40 Мошенники представились финансовой организацией, якобы предлагающей физическим и юридическим лицам различные способы безопасного хранения наличных средств. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Игра втёмную

— Больше всего я боюсь, что меня депортируют из России. В Таджикистане меня никто не ждёт, мне некуда там идти, — сообщил Лайфу 19-летний гражданин южной республики Ромиз. — А я ведь простой курьер и понятия не имел, что участвовал в преступлении!

Сейчас парень находится в московском СИЗО по обвинению в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 стати 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Оперативники задержали его спустя несколько дней после того, как он съездил по одному из адресов забрать заказ. Как выяснилось позже, это была женщина, которую телефонные мошенники разводили по классической схеме "ваша дочь в беде, но можно помочь за деньги" на 9 млн рублей. Они сказали ей, что, мол, девушка стала виновницей крупного ДТП, в котором пострадали люди. К ней из полиции приедет курьер, которому необходимо передать сумму на компенсацию вреда потерпевшим. Этим курьером и оказался Ромиз. После того как за ним захлопнулась дверь, женщина заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы.

Подобных дел у российских следователей теперь много. Людей обманывают по всей стране, на десятки миллионов рублей, но обычно оперативники добираются только до курьеров. Фото © Shutterstock

Как мигрант стал работать на мошенников

Родился Ромиз в Таджикистане, в смешанной семье, которая распалась, когда ему было всего 5 лет. Тогда же мама — россиянка — увезла сына на свою родину — в Москву. Когда пацану стукнуло 9, она скоропостижно скончалась и с тех пор его воспитанием занимался дядя.

Следователям парень рассказал, что из-за иностранного паспорта постоянной работы у него не было. Он нуждался в деньгах и искал любой заработок. В одном из многочисленных телеграм-каналов по поиску работы он наткнулся на вакансию курьера. Никаких особых требований к кандидатам не предъявляли, деньги обещали сразу. Почему бы и нет, подумал Ромиз.

— Когда живёшь в постоянном стрессе из-за того, что не знаешь, сможешь ли заработать хотя бы на следующий день своей жизни, хватаешься за любую возможность, — рассказал Лайфу адвокат Ромиза Иван Александров. — В этом случае некогда глубоко разбираться, кто именно тебя нанимает. С виду всё выглядело вполне респектабельно.

По словам Александрова, Ромизу мошенники представились финансовой организацией, якобы предлагающей физическим и юридическим лицам различные способы безопасного хранения наличных средств. Дескать, время от времени их клиентам требуется прятать от ФНС, партнёров по бизнесу или даже от любопытных жён свои кровные миллионы. И якобы лучшего места, чем квартиры пенсионеров, в Москве не найти — у стариков, дескать, точно никто ничего искать не будет. Работа курьера заключалась в том, чтобы объезжать пенсионеров, забирать у них деньги и возвращать законным владельцам.

Одно из типичных объявлений мошенников о найме на работу курьеров.

А поскольку суммы большие (в случае с Ромизом речь шла о 9 млн рублей), ему в подмогу положены два "инкассатора", которые будут сопровождать курьера до подъезда, а после уже самостоятельно развозить средства по клиентам. По договорённости с фирмой каждый такой выезд должен был оплачиваться сразу: все трое, получив от клиентов фирмы наличку, сразу забирают из неё своё вознаграждение — 10%.

Доверчивый таджик не заподозрил беды и согласился. Впрочем, своей долей распорядиться так и не успел — спустя пару дней к нему уже постучались оперативники. Его путь и дом легко вычислили по городским камерам наблюдения.

— Легенда мошенников показалась парню вполне убедительной. Похожих на описанную организаций, работающих в сфере финансовых операций в столице — чуть ли не половина Москва-Сити. А мелкие несостыковки типа того, почему бы приставленным к Ромизу "инкассаторам" самим не забирать деньги у клиентов, замечаются не сразу, — подчеркивает Александров. — В реальности же парень был нужен мошенникам лишь для того, чтобы отвести от себя след: надомные камеры, видеодомофон и сами жертвы увидят только курьера.

Сейчас парень напуган и расстроен происходящим, он клянётся, что никогда не пошёл бы работать в заведомо криминальные структуры и является такой же жертвой, как и те, к кому его отправил "работодатель".

Ромиз — не первый, кого использовали мошенники. 31 октября 2023 года сыщики угрозыска МУ МВД России «Балашихинское» при поддержке Росгвардии задержали двух жителей Ленинского городского округа, подозреваемых в мошенничестве. Незадолго до этого 84-летнему пенсионеру позвонили от имени Центробанка и сказали, что мошенники пытаются похитить деньги с его счетов. Чтобы спасти деньги, нужно передать их курьеру, который отвезет их в безопасное место. Дедушка поверил и отдал незнакомому курьеру 2 миллиона рублей. Через несколько дней курьеры забрали у пенсионера ещё 2,5 млн рублей. Молодые люди рассказали, что нашли работу в одном из чатов Телеграма. В их обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называл работодатель, и переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе процент от суммы.

6 октября 2023 года на улице Сосенский Стан в Москве оперативники МУРа задержали курьера, который по заданию телефонных мошенников получил у пожилой женщины 6,7 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске на улице Краснореченской местные оперативники задержали 26-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре, которая получила у пенсионера 2 млн рублей и перевела их на счета мошенников. За это ей заплатили 50 тыс рублей. Примечательно, что ранее она уже была судима за аналогичное дело.

Где мошенники ищут курьеров

Подобных дел у российских следователей теперь много. Людей обманывают по всей стране, на десятки миллионов рублей, но обычно оперативники добираются только до курьеров. В криминальных схемах это заведомо расходный материал. Вычислить заказчиков таких услуг трудно: найм доставщиков украденных денег идёт дистанционно — через соцсети, мессенджеры, без личных встреч и даже обменов телефонами. Сами мошенники, как уже выяснил Лайф, находятся на Украине.

— Объявления дают на площадках, где есть целевая аудитория — молодежь, мигранты, безработные, люди с долгами, — рассказал Лайфу один из столичных оперативников.

Само объявление о наборе жертв выглядят вполне обычно: мол, крупной фирме в связи с расширением требуются пешие и даже курьеры-водители. Оплата сдельная день в день по факту доставки. Работодатель обещает фиксированные 10-15 тыс рублей.

Такие "щедрые" предложения практически всегда сопровождаются скрытыми контактными данными и отсутствием названия компании, нанимающей сотрудников, а контактные данные "HR-менеджера" шифруются под безымянным аккаунтом в Телеграм. Иногда — для убедительности — мошенники добавляют на аватарку похищенную со случайных аккаунтов в соцсетях женскую фотографию в деловом виде.







Личность одной из девушек с подобных аватарок Лайф сумел установить: это была обыкновенный бухгалтер одной из фирм в подмосковных Мытищах.

— Я не понимаю, о чём идёт речь, я не регистрировала в Телеграм никаких каналов для курьеров, — заявила женщина Лайфу. — Я буду разбираться с мошенниками.

Лайф также пробовал откликаться на подобные объявления и практически всегда менеджер "с той стороны" требовал отправить скан-копии паспорта, а также фотографию претендента, держащего у лица этот документ. При попытке выяснить реквизиты компании-нанимателя, чтобы убедиться, что всё законно, собеседник немедленно прерывал связь.

В некоторых объявлениях телефонные мошенники прямо пишут, что курьеру придётся исполнять особые финансовые поручения. За это ему обещают вознаграждение до 10 процентов от суммы "инкассации". Тут сложно не понять, что речь идёт о чистом криминале.

В Москве уже были случаи, когда мошенники использовали в качестве курьеров водителей такси. Они регистрировались в приложении по "левому" номеру телефона, и поручали водителю исполнить заказ — получить по адресу свёрток и доставить его по другому адресу. Таксист ничего не подозревал, потому что такие заказы приходят часто.

Как шантажируют курьеров

Мошенники не просто так требуют от потенциальных курьеров предоставить паспортные данные. Это нужно для того, чтобы контролировать и шантажировать курьера — мол, в случае чего передадим переписку и скан паспорта в полицию. В итоге курьеры и наркозакладчики продолжают работать, пока не попадутся сами.

Иногда курьерами становятся сами обманутые жертвы мошенников. В Челябинске сыщики угрозыска задержали 76-летнюю жительницу Ленинского района, которую аферисты убедили в том, что её накопления находятся в опасности и женщина перевела им 1 млн рублей. Затем ей сказали, что есть другие пенсионеры, которым нужно помочь. Она объехала пять адресов, где называла людям кодовое слово, а они отдавали ей деньги. Пенсионерка ехала к банкомату и переводила деньги на счета мошенников.

Количество слитых мошенниками фотографий людей с паспортами просто огромно. Их без труда может найти любой желающий. Скорее всего, эти несчастные в том или ином виде уже поплатились за свою доверчивость. Фото © Shutterstock

— Были случаи, когда телефонные мошенники обманывали человека на крупную сумму, но предлагали компенсировать потерю, если жертва согласится стать их курьером. А чтобы он не украл деньги, которые он получал у других жертв, ему угрожали передать всю информацию в полицию. Люди верили в эту сказку, соглашались и сами становились пособниками преступников, — рассказал Лайфу один из оперативников угрозыска.

Что грозит курьерам

И по всей стране пошли приговоры курьерам, которые работают на аферистов. В Красноярске 21-летний курьер получил по решению суда за мошенничество в особо крупном размере 4,5 года в колонии общего режима. Он успел объехать 13 пенсионеров, у которых забрал в общей сложности 3 млн рублей. За это он получил от работодателя 150 тыс рублей. Теперь он обязан вернуть потерпевшим все похищенные мошенниками деньги.

В Санкт-Петербурге местный житель Александр Вершинин был признан виновным в мошенничестве и приговорён к 3 годам лишения свободы. Как установил суд, именно он был курьером, который получил у трёх пенсионеров 600 тыс рублей.

По словам адвокатов, особенность таких дел заключается в том, что обвиняемому тяжело доказать, что он честный человек и не имел отношения к телефонным мошенникам. Фото © ТАСС / URA.RU / Вадим Ахметов

В Волгограде вынесен приговор 18-летнему жителю Астраханской области. Он получил год колонии общего режима за помощь телефонным мошенникам. Он получил у пенсионера 450 тыс рублей и перевел их на банковские счета жуликов.

Чусовский горсуд Пермского края приговорил к двум годам лишения свободы 21-летнего курьера, который по заданию телефонных мошенников получил у пенсионерки 364 тыс рублей.

По словам адвокатов, особенность таких дел заключается в том, что обвиняемому тяжело доказать, что он честный человек и не имел отношения к телефонным мошенникам. На суде некоторые курьеры пытаются смягчить обвинения — частично признают свою вину только в том, что получили в качестве вознаграждения небольшую сумму, а, мол, к самому телефонному разводу жертвы не имели никакого отношения. Однако этот вариант не проходит. Суд считает курьеров полноценными участниками группы мошенников, поэтому выносит жёсткие приговоры. Помимо того, что курьер отправляется в колонию, в рамках гражданского иска он обязан полностью возместить ущерб.

Доставщик в любом случае является частью группы лиц, совершивших мошенничество. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

— В такого рода ситуациях для курьеров обычно дело принимает дурной оборот, поскольку согласно УК РФ доставщик в любом случае является частью группы лиц, совершивших мошенничество, — рассказал Лайфу адвокат, управляющий партнёр Адвокатского бюро "Михальчик и партнёры ЮК" Алексей Михальчик. — Конечно, суд будет устанавливать степень вины для каждого участника, но в рамках единой статьи, в данном случае это ч. 4 ст. 159 — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Если защите курьера удастся убедить суд, что их подзащитный мало что понимал, когда соглашался на эту сомнительную работу, тогда можно рассчитывать на минимальное наказание по данной статье.

Чтобы не попадать в подобные ситуации юристы и правоохранители советует внимательно относиться к выбору нанимателей. Должны вызывать подозрения объявления, в которых заявленный уровень дохода значительно выше рынка подобных услуг — никто из нормальных работодателей не готов сорить деньгами там, где другие стремятся сэкономить. А откликаясь на вакансии в мессенджерах (особенно на разовые подработки), стоит спрашивать у менеджера название, реквизиты фирмы и сайт в интернете — это позволит не стать жертвой подставы от мошенников.

Как вы считаете, курьеры знают, чем они занимаются и на кого работают? 0 Да, знают. Это надо быть совсем без головы, чтобы не догадываться Не каждый человек, а тем более старик, поймёт, что он работает на жуликов Силовикам нужно ловить не курьеров, а самих мошенников

Авторы Евгений Кузнецов