Врач раскрыл причины образования шлаков в организме

При переедании и нарушениях в организме лишние вещества оседают на стенках сосудов. В народе такие остатки называют шлаками либо токсинами. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, почему копятся излишки органики.

"Вещества, которые по каким-то причинам просто не переварились полностью, считаются шлаками. Они провоцируют выраженную нагрузку на организм, ферментную недостаточность или перебои в работе организма", — рассказал Кондрахин "Вечерней Москве".

Шлаки могут возникать из-за переедания. Он добавил, что, когда организму тяжело переварить продукты, их остатки как следует не окисляются и требуют дополнительной обработки. Врач привёл в пример животный белок, который оседает на стенках кишечника и начинает гнить.

Однако, по словам врача, не только переедание влияет на образование токсинов. При онкологии организм начинает расщеплять органы, что приводит к образованию шлаков. Похожая ситуация происходит при заболеваниях ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы, когда из-за отсутствия нормального оттока крови нарушается ферментация.