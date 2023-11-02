Песков назвал попытки Киева "отменить" русский балет продолжением психоза
Попытки Украины отменить русскую культуру, в частности русский балет, являются продолжением психоза. Такую оценку в беседе с журналистами в четверг, 2 ноября, озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность. Игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, — это абсурд, это глупость", — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что власти Украины запрещают исполнение произведений русского балета, называя его средством "мягкой силы" России. В частности, из-за этого в Национальной опере Киева больше не исполняют произведения Петра Чайковского. А некоторые коллективы даже вынуждены "бежать за границу" ради репетиций.
Агентство "Москва" / Александр Авилов