Песков назвал попытки Киева "отменить" русский балет продолжением психоза

Попытки Украины отменить русскую культуру, в частности русский балет, являются продолжением психоза. Такую оценку в беседе с журналистами в четверг, 2 ноября, озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность. Игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, — это абсурд, это глупость", — сказал представитель Кремля.