В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть на длинных выходных в ноябре

С 4 по 6 ноября россиян ждут длинные выходные в связи с Днём народного единства. В Роспотребнадзоре по этому поводу решили напомнить о мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Там отметили, что в настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и CoViD-19 в России остаётся стабильной.

"В конце октября в школах страны начались осенние каникулы, это поспособствует разобщению коллективов и снижению заболеваемости. Но забывать о мерах профилактики всё же не стоит. Потому что в праздники будет много возможностей посетить культурные мероприятия, к примеру новую грандиозную выставку "Россия" на ВДНХ", — подчеркнула глава ведомства Анна Попова на официальной странице Роспотребнадзора.

По её словам, родителям и детям необходимо соблюдать простые санитарные правила во избежание болезней: мыть руки после прогулки, перед едой и проветривать помещение. Кроме того, Попова призвала почаще находиться на свежем воздухе и сделать прививку от гриппа. Если же появились симптомы болезни, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.