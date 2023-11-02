Путин 3 ноября встретится с новым составом Общественной палаты

Напомним, восьмой состав ОП РФ был сформирован в июне 2023 года. Впервые в него вошли телеведущий Дмитрий Киселёв, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович. Также впервые в состав ОП вошли представители новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. А в апреле Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты по президентской квоте. В их числе знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко, сыровар Олег Сирота, лётчик и правозащитник Константин Ярошенко. Срок их полномочий составит три года.