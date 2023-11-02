Путин проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого
Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Об этом сообщает в четверг, 2 ноября, пресс-служба Кремля. Российский лидер, открывая переговоры, заметил, что наши страны обладают хорошими возможностями для наращивания сотрудничества.
Путин также напомнил, что летом 2023 года на саммите Россия – Африка Экваториальная Гвинея была представлена на высоком уровне.
"У нас хорошая перспектива, есть чем заниматься. Надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия", — указал глава государства.
Кстати, президент Экваториальной Гвинеи уже встречался с Путиным в Сочи в 2019 году. Тогда встреча состоялась в рамках первого саммита Россия – Африка. В тот раз стороны выразили надежду на развитие экономического сотрудничества, а Мбасого понадеялся на то, что Россия станет "первейшим партнёром" Экваториальной Гвинеи.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев