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Опубликовано 2 ноября 2023, 18:24

Путин проведёт переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Нгемой Мбасого

Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Об этом сообщает в четверг, 2 ноября, пресс-служба Кремля. Российский лидер, открывая переговоры, заметил, что наши страны обладают хорошими возможностями для наращивания сотрудничества.

Путин также напомнил, что летом 2023 года на саммите Россия – Африка Экваториальная Гвинея была представлена на высоком уровне.

"У нас хорошая перспектива, есть чем заниматься. Надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия", — указал глава государства.

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Кстати, президент Экваториальной Гвинеи уже встречался с Путиным в Сочи в 2019 году. Тогда встреча состоялась в рамках первого саммита Россия – Африка. В тот раз стороны выразили надежду на развитие экономического сотрудничества, а Мбасого понадеялся на то, что Россия станет "первейшим партнёром" Экваториальной Гвинеи.

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ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Марина Калегина
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