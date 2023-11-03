Кремль отреагировал на статью Медведева, где Польша уподоблена Третьему рейху
Песков назвал гипотетическими шансы военного столкновения Белоруссии и Польши
В Кремле не стали оценивать шансы военного столкновения Польши с Россией и Белоруссией, отметив, что речь идёт лишь о гипотетических сценариях. Об этом заявил журналистам в пятницу, 3 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тезисы из статьи зампредседателя Совбеза страны Дмитрия Медведева, опубликованой в "Российской газете" накануне.
По словам представителя Кремля, Медведев в своей статье провёл "очень глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев".
"Там разные сценарии описаны, которые гипотетически существуют на повестке дня", — указал Песков.
Напомним, что Дмитрий Медведев сравнил Польшу с Третьим рейхом и предупредил Украину о нападении с Запада. Политик добавил, что отношение "польских панов" к обычным украинцам "как к бездарным холопам" является частью внутрипольского интеллектуального консенсуса. Он подчеркнул, что Незалежная для Польши — только разменная монета в геополитической игре против РФ. Заместитель председателя Совбеза также указал, что в межвоенный период Варшава осуществила активную переселенческую политику, чтобы изменить этнический состав на "восточных кресах".
ТАСС / Вячеслав Прокофьев