Приложение для смартфона поможет выбрать быстрые маршруты при поездке в новые регионы РФ

Министерство транспорта РФ и "Росгранстрой" создали приложение для смартфона на базе Android, которое облегчит путь при поездке в новые регионы страны. Так, оно позволит водителям получить актуальную информацию о времени проезда до определённого КПП на административных границах Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Крыма с Херсонской областью.

"Появился цифровой инструмент, который предоставляет информацию водителю о том, как долго он будет проходить контроль в пункте пропуска. Используя цифровой сервис, водитель может выбрать наиболее оптимальный маршрут при поездке в новые регионы России", — отметили в пресс-службе "Росгранстроя".

Там уточнили, что в рамках внедрения системы мониторинга в пунктах пропуска Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево (Мариновка), Донецк (Изварино), Новошахтинск, Джанкой и Армянск установлены камеры телеобзора, а также детекторы транспорта и табло информации. Скачать приложение можно на сайте "Росгранстроя" — для этого надо кликнуть по кнопке "время в пути". Также это можно сделать в телеграм-канале ведомства в закреплённых сообщениях.