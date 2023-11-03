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3 ноября, 13:53

Приложение для смартфона поможет выбрать быстрые маршруты при поездке в новые регионы РФ

Минтранс и "Росгранстрой" создали приложение о проезде через КПП в новые регионы

Министерство транспорта РФ и "Росгранстрой" создали приложение для смартфона на базе Android, которое облегчит путь при поездке в новые регионы страны. Так, оно позволит водителям получить актуальную информацию о времени проезда до определённого КПП на административных границах Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Крыма с Херсонской областью.

"Появился цифровой инструмент, который предоставляет информацию водителю о том, как долго он будет проходить контроль в пункте пропуска. Используя цифровой сервис, водитель может выбрать наиболее оптимальный маршрут при поездке в новые регионы России", — отметили в пресс-службе "Росгранстроя".

Там уточнили, что в рамках внедрения системы мониторинга в пунктах пропуска Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево (Мариновка), Донецк (Изварино), Новошахтинск, Джанкой и Армянск установлены камеры телеобзора, а также детекторы транспорта и табло информации. Скачать приложение можно на сайте "Росгранстроя" — для этого надо кликнуть по кнопке "время в пути". Также это можно сделать в телеграм-канале ведомства в закреплённых сообщениях.

Стало известно, сколько времени займёт путь до Севастополя через новые регионы

Стало известно, сколько времени займёт путь до Севастополя через новые регионы

Ранее Лайф писал, что новые регионы России войдут в границы Южного военного округа с 1 марта. Зона ответственности ЮВО будет расширена на Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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