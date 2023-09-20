Новые регионы России войдут в границы Южного военного округа с 1 марта
С 1 марта 2024 года новые регионы России войдут в границы Южного военного округа. Об этом говорится в указе "О военно-административном делении Российской Федерации", который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, зона ответственности Южного военного округа будет расширена на Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Вместе с тем предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов в административных границах субъектов РФ, которые сейчас находятся в границах Западного военного округа и Северного флота.
Как говорится в пояснительной записке, изменения позволят определить порядок организации межвидового стратегического территориального взаимодействия, оптимизировать систему управления Российской армией и усовершенствовать порядок взаимодействия объединённых стратегических командований военных округов с федеральными органами исполнительной власти, местного самоуправления, другими войсками и формированиями при решении задач в области обороны.
А ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Отмечаться он будет 30 сентября. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму и уже одобрен в первом чтении.
ТАСС / Сергей Бобылев