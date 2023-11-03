Эксперт усомнился, что "ветеран инфоцыганства" Аяз Шабутдинов отделается подпиской о невыезде

За мошенничество, связанное с инфокурсами, то есть образовательной деятельностью, известному коучу и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал адвокат Илья Рейзер. По его словам, есть вероятность, что "ветерана инфоцыганства", как Аяза окрестили в СМИ, привлекут к уголовной ответственности и за совершение ряда других преступлений: ему могут инкриминировать легализацию денежных средств, полученных преступным путём, вывод их за рубеж, уклонение от уплаты налогов и даже организацию преступной группы.

"За онлайн-образовательные проекты может грозить привлечение к ответственности и за лжепредпринимательство, если Шабутдиновым не была получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности", — обратил внимание собеседник Лайфа.

По словам эксперта, в задержании бизнес-тренера, по предварительным данным, участвовали в том числе оперативники Федеральной службы безопасности, а это, прямо скажем, не очень хороший знак для Шабутдинова. Если ситуация вышла на такой уровень, маловероятно, что он отделается подпиской о невыезде.

Можно сказать, что главное, что сейчас необходимо Шабутдинову, — это хороший адвокат топового уровня. Но, подчеркну ещё раз, ничего хорошего теперь Аяза Шабутдинова не ждёт Адвокат Илья Рейзер