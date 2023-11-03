В России наблюдается дефицит иван-чая из-за высокого спроса в Китае

В России наблюдается дефицит иван-чая. Как сообщает Mash, спрос на исконно русский напиток за год увеличился аж на 200%. При этом особой популярностью продукт пользуется в Китае, из-за чего на внутреннем рынке и возникла его нехватка.

Как уточняет телеграм-канал, иван-чай собирают лишь в маленьких объёмах. Ранее на поставку напитка в КНР приходилось максимум несколько запросов в год, а теперь же их количество увеличилось до пяти. В Союзе российских производителей отметили, что решением проблемы может стать лишь увеличение объёмов сбора, но тут возникает проблема финансирования, из-за чего поставщики вынуждены ожидать грантов и субсидий.

Кстати, в последнее время иван-чаем, помимо Китая, заинтересовались и страны Африки. В настоящее время продолжаются переговоры с крупным дистрибьютором, который уже в ноябре собирается прилететь в Россию для заключения сделки.