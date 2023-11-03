Продлён приём заявок на всероссийский конкурс "Это у нас семейное"

Уже более полумиллиона россиян зарегистрировались для участия в конкурсе "Это у нас семейное" — нового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". При этом поток заявок не спадает, поэтому было решено продлить их приём, сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Поток заявок не спадает, поэтому решили, что не надо делать ограничения", — сказал он в разговоре с журналистами.

Как уточнил Кириенко, на сегодняшний день заявки на участие подали уже 523 тысячи человек, за сутки в среднем поступает порядка семи-восьми тысяч заявок. По его словам, уже с завтрашнего дня, 4 ноября, начнут поступать задания всем, кто уже зарегистрировался в системе.