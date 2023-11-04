Байден пригрозил Китаю местью за вымирание панголинов

Глава Соединённых Штатов Джо Байден выступил с новой необычной инициативой. Как следует из уведомления Конгрессу США, на этот раз он намерен спасти от вымирания единственных в мире чешуйчатых млекопитающих — панголинов. Так, американский лидер будет добиваться от Китая прекращения их импорта и использования в медицинских целях.

В документе Байден отметил, что этих животных отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем "носорогов, слонов и тигров, вместе взятых". Он подчеркнул, что Вашингтон примет меры для прекращения нелегальной торговли чешуёй панголинов, которая ценится в китайской медицине.

Хозяин Белого дома также поручил администрации провести переговоры с властями Поднебесной на предмет закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел и исключения упоминаний подобных товаров в перечне медицинских препаратов. В противном случае Байден пригрозил наложить на Китай санкции, если к концу года не будет результатов.

"Если КНР к 31 декабря 2023 года не возьмёт на себя значимые обязательства по имплементации мер, предусмотренных СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. — Прим. Лайфа), я планирую отдать распоряжение о применении ряда запретов на импорт и введении торговых мер в отношении определённых товаров из КНР", — говорится в тексте уведомления Конгрессу.