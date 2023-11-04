Бывший президент Гвинеи сбежал из тюрьмы
Экс-президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы в Конакри
Мусса Дадис Камара. Обложка © ТАСС / AP / Algassimou Balde
Экс-президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы в столице Конакри. Изначально об этом сообщила Би-би-си. Затем данную информацию подтвердил министр юстиции Гвинеи Чарльз Райт.
Власти Гвинеи отметили, что вооружённые люди штурмовали тюрьму с 05:00 (08:00 мск). 58-летний бывший лидер страны и его сторонники отбывали там наказание за убийство представителей оппозиции. Агентство Reuters сообщало, что звуки стрельбы также были слышны в районе Калум, где находятся офисы президента и правительства. На этом фоне Посольство РФ усилило меры безопасности.
В декабре 2008 года Камара возглавил военный переворот, после чего его провозгласили президентом Гвинеи. В сентябре 2009-го на стадионе в Конакри было убито 156 человек, участвовавших в антиправительственном митинге. Через несколько месяцев, в декабре, уже сам глава военного режима пережил покушение. В январе 2010 года Камара, находясь за границей, говорил, что отказывается от управления страной. В сентябре 2022-го он вернулся и сообщил, что планирует участвовать в судебном процессе над ним и 11 членами его кабмина. Экс-лидер Гвинеи подчёркивал, что невиновен и не причастен к убийствам на стадионе в Конакри.