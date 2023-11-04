Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 13:48

"Думали, нам всё дадут": Песков рассказал о прошлых отношениях и романтике с Западом

Песков: РФ думала, что Запад даст знания и технологии на взаимовыгодных условиях

В России ранее полагали, что Запад поделится технологиями, знаниями и смыслами на взаимовыгодных условиях, однако этого не произошло. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прошлых отношениях РФ с Западом.

"У нас был такой романтический период отношений с теми, кого сейчас называем Коллективным Западом. Мы думали, нам всё дадут: технологии, знания, смыслы. Нет, так не бывает. Если ты слабый, о тебя вытирают ноги", — отметил он в ходе марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По словам представителя Кремля, мир устроен так, что правда убедительно звучит из уст сильного государства. Песков также напомнил, что РФ прошла через развал СССР: будучи молодой, страна с трудом вставала на ноги.

В Кремле назвали Украину несчастной страной

В Кремле назвали Украину несчастной страной

Также пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сила России растёт с каждым днём. По словам представителя Кремля, РФ каждый день добавляет своей силе новые элементы.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Выставка "Россия"
  • Общество Знание
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров