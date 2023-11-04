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Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 14:16
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Песков: Россия доказала, что её не победить на поле боя

Песков: На Украине поверили в возможность победы над Россией на поле боя

Власти Украины поверили, что они смогут победить Россию на поле боя, и даже убедили в этом Запад. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас стало понятно, что этому не бывать.

"В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно", — сказал журналистам представитель Кремля в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

А ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны Запада планировали победить Россию на поле боя, но сейчас уже заговорили по-другому. Такое заявление он сделал на встрече с новым составом Общественной палаты страны.

В Кремле назвали Украину несчастной страной
В Кремле назвали Украину несчастной страной
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Getty Images

Иван Косицын
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