Власти Украины поверили, что они смогут победить Россию на поле боя, и даже убедили в этом Запад. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сейчас стало понятно, что этому не бывать.

"В Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно", — сказал журналистам представитель Кремля в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".