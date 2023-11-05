Лишь после полной смены власти на Украине политика страны наконец начнёт реализовываться в интересах её населения. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Когда говорят, что киевский режим поменять не на кого, это смешно звучит. Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, неважно, где находящегося — на её территории или за её пределами?" — написал он в соцсетях, добавив, что в Москве, к слову, сидит полный состав правительства Незалежной.

Бывший украинский чиновник выразил уверенность, что новый правительственный состав страны найдётся сразу после создания запроса. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране нужно создать все необходимые условия для восстановления власти, которая бы работала прежде всего в интересах своего народа.