Азаров раскрыл, когда интересы простых украинцев станут важны для Киева
Азаров: Интересы граждан Украины начнут учитываться после полной смены власти
Лишь после полной смены власти на Украине политика страны наконец начнёт реализовываться в интересах её населения. Об этом заявил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
"Когда говорят, что киевский режим поменять не на кого, это смешно звучит. Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, неважно, где находящегося — на её территории или за её пределами?" — написал он в соцсетях, добавив, что в Москве, к слову, сидит полный состав правительства Незалежной.
Бывший украинский чиновник выразил уверенность, что новый правительственный состав страны найдётся сразу после создания запроса. Вместе с тем он подчеркнул, что в стране нужно создать все необходимые условия для восстановления власти, которая бы работала прежде всего в интересах своего народа.
Кстати, ранее на Украине назвали офис Владимира Зеленского антиконституционным органом и простой "канцелярией", которая незаконно ограничивает права граждан. Как заявил советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, Верховная рада оказалась разгромлена, а Незалежная находится под управлением органа, совершившего госпереворот.
ТАСС / Станислав Красильников