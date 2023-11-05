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5 ноября, 13:01

"Аэрофлот" не пустил в самолёт купившего билет музыканта и сорвал его концерт

Джазист Востоков не смог прилететь на концерт в Тюмень из-за ошибки "Аэрофлота"

<p>Джаз-музыкант Пётр Востоков. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/pyotr.vostokov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пётр Востоков </a></p>

Джаз-музыкант Пётр Востоков. Обложка © VK / Пётр Востоков

Джазовый музыкант Пётр Востоков не смог попасть на свой концерт из-за ошибки "Аэрофлота". Его выступление было запланировано на 4 ноября 2023 года в тюменском шоуруме Fabric jazz, однако за семь часов до начала мероприятия организаторы сообщили о том, что Востокова не пустили на рейс до Тюмени.

"Из-за технической накладки авиакомпании "Аэрофлот", которая продала билетов больше, чем мест в самолёте, многие люди не смогли улететь этим рейсом из Москвы в Тюмень, включая Петра Востокова. <...> Позор "Аэрофлоту"! Из-за их косяка пострадало много людей и потрачено впустую так много денег на организацию этого события", — заявили организаторы на странице Fabric jazz в соцсети "ВКонтакте".

Музыкант не остался в стороне и тоже прокомментировал ситуацию в соцсети. К комментарию он приложил снимок с отказом авиакомпании от перевозки на его билете по причине "невозможности предоставления места".

"Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт и не сесть в самолёт, так как места закончились", написал в посте джазист.

Слушатели Востокова в комментариях под его постом рассказали, что им подобные ситуации знакомы и поделились собственным опытом авиаперелётов. Заявлений касательно происшествия от "Аэрофлота" пока что не было.

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Юрий Лысенко
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