"Аэрофлот" не пустил в самолёт купившего билет музыканта и сорвал его концерт

Джазовый музыкант Пётр Востоков не смог попасть на свой концерт из-за ошибки "Аэрофлота". Его выступление было запланировано на 4 ноября 2023 года в тюменском шоуруме Fabric jazz, однако за семь часов до начала мероприятия организаторы сообщили о том, что Востокова не пустили на рейс до Тюмени.

"Из-за технической накладки авиакомпании "Аэрофлот", которая продала билетов больше, чем мест в самолёте, многие люди не смогли улететь этим рейсом из Москвы в Тюмень, включая Петра Востокова. <...> Позор "Аэрофлоту"! Из-за их косяка пострадало много людей и потрачено впустую так много денег на организацию этого события", — заявили организаторы на странице Fabric jazz в соцсети "ВКонтакте".

Музыкант не остался в стороне и тоже прокомментировал ситуацию в соцсети. К комментарию он приложил снимок с отказом авиакомпании от перевозки на его билете по причине "невозможности предоставления места".

"Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт и не сесть в самолёт, так как места закончились", — написал в посте джазист.

Слушатели Востокова в комментариях под его постом рассказали, что им подобные ситуации знакомы и поделились собственным опытом авиаперелётов. Заявлений касательно происшествия от "Аэрофлота" пока что не было.