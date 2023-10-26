Оскандалившийся с отменой 500 билетов на Пхукет "Аэрофлот" может нарваться на групповой иск

Аннулирование авиабилетов, проданных по ошибочной цене, незаконно, так как изначальная стоимость является публичной офертой. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя резонансный случай возврата "Аэрофлотом" сотен дешёвых билетов в Таиланд.

Кроме того, добавили в службе, аналогичной позиции придерживается и Верховный суд России. Недавно он опубликовал обзор по делам о защите прав потребителей, согласно которому "изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе".

"Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. Также Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших", — говорится в опубликованном сообщении.