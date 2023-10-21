"Аэрофлот" угодил в большой скандал, разом аннулировав 500 дешёвых билетов на Пхукет

"Аэрофлот" разом аннулировал около 500 билетов на тайский остров Пхукет, купленных с огромными скидками. Как сообщает SHOТ , в авиакомпании инцидент объяснили техническим сбоем на сайте, пообещали сделать возврат денег и предложили покупателям промокод на скидку в 30%.

По данным телеграм-канала, в минувший четверг, 19 октября, на сайте "Аэрофлота" появилось предложение о билетах Екатеринбург – Пхукет за 10-15 тысяч рублей. Сразу около 500 человек поспешили воспользоваться "аттракционом невиданной щедрости": оформили прямые рейсы, оплатили выбор места и багаж. Однако сегодня авиакомпания отправила всем сообщение, что билеты аннулированы, мол, на сайте произошёл сбой, ведь таких низких цен быть попросту не может. Несмотря на предложенные скидки в 30% и 5000 миль в подарок, несколько сотен клиентов намереваются писать досудебные претензии.