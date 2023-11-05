Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 14:24

Крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia открылась на CIIE в Шанхае

<p>Made in Russia на CIIE в Шанхае. Обложка <a href="https://t.me/rusexportnews/5148" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости российского экспорта</a></p>

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Обложка Новости российского экспорта

В Шанхае открылась Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), где в рамках масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 66 компаний из России. Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В этом году у нас в два раза больше компаний (66!) и в два раза больше площадь экспозиции (почти 1700 кв. м), чем в 2022 году. А в планах — более 500 таргетированных встреч с потенциальными партнёрами. Будем бить рекорды прошлого года", — говорится в телеграм-канале РЭЦ.

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Российская экспозиция заняла шесть павильонов: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары — сувенирные изделия", "Потребительские товары — косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", а также "Технологии и ИТ" и "Услуги".

В честь открытия выставки председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо всем участникам, подчеркнув её значимость для развития сотрудничества и торговых отношений Китая с другими странами. Экспозицию Made in Russia уже посетили первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, а также торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.

Мишустин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Мишустин: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Между тем в Москве 4 ноября на ВДНХ открылась международная выставка "Россия", в первый же день её посетило более 190 тысяч человек. В рамках форума представлены достижения всех регионов нашей необъятной страны, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. В программу включены деловые мероприятия. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Николь Вербер
  • Новости
  • Китай
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров