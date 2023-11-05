Крупнейшая национальная экспозиция Made in Russia открылась на CIIE в Шанхае

В Шанхае открылась Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), где в рамках масштабной национальной экспозиции под брендом Made in Russia свою продукцию представляют 66 компаний из России. Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В этом году у нас в два раза больше компаний (66!) и в два раза больше площадь экспозиции (почти 1700 кв. м), чем в 2022 году. А в планах — более 500 таргетированных встреч с потенциальными партнёрами. Будем бить рекорды прошлого года", — говорится в телеграм-канале РЭЦ.

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Made in Russia на CIIE в Шанхае. Фото © t.me / Новости российского экспорта

Российская экспозиция заняла шесть павильонов: "Продукты питания и сельскохозяйственная продукция", "Потребительские товары — сувенирные изделия", "Потребительские товары — косметика и бытовая химия", "Медицина и здравоохранение", а также "Технологии и ИТ" и "Услуги".

В честь открытия выставки председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо всем участникам, подчеркнув её значимость для развития сотрудничества и торговых отношений Китая с другими странами. Экспозицию Made in Russia уже посетили первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, а также торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.