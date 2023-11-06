Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 01:34

В Германии сообщили об угрозах немецким журналистам со стороны ЦАХАЛ

ARD: Израильские военные задержали немецких репортёров и угрожали им

<p>Военные ЦАХАЛ. Обложка © AP / TASS / НО</p>

Военные ЦАХАЛ. Обложка © AP / TASS / НО

На Западном берегу реки Иордан была задержана съёмочная группа немецкого телеканала ARD. В адрес журналистов со стороны военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прозвучали угрозы.

"На обратном пути после изучения насилия по отношению к палестинцам со стороны радикальных поселенцев команда ARD была задержана израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан и получила угрозы от них", — сообщило издание Tagesschau, входящее в медиагруппу ARD.

Армия Израиля завершила окружение Газы, но сохранила гуманитарный коридор на юг

Армия Израиля завершила окружение Газы, но сохранила гуманитарный коридор на юг

Это произошло недалеко от Хеврона. По словам одного из корреспондентов, Яна-Кристофа Китцлера, военные проявляли агрессию. Вероятнее всего, это были призванные в резерв поселенцы из этого же района: они передвигались на личном автомобиле и носили гражданские головные уборы. Конфликт разрешился через час, после прибытия других израильских военных и полицейских. Студия ARD в Тель-Авиве восприняла случившееся как атаку на свободу прессы и намерена разобраться в этом с помощью адвоката.

Ранее Лайф писал, что при ударах Израиля по Газе более 6,5 тысячи человек убито и 17,4 тысячи ранены. Минздрав Палестины утверждает, что 65% погибших и раненых на этой неделе находились на южных территориях анклава, куда Израиль рекомендовал мирным жителям эвакуироваться ради "безопасности".

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Израиль
  • Германия
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров