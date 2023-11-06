В Германии сообщили об угрозах немецким журналистам со стороны ЦАХАЛ
ARD: Израильские военные задержали немецких репортёров и угрожали им
Военные ЦАХАЛ. Обложка © AP / TASS / НО
На Западном берегу реки Иордан была задержана съёмочная группа немецкого телеканала ARD. В адрес журналистов со стороны военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прозвучали угрозы.
"На обратном пути после изучения насилия по отношению к палестинцам со стороны радикальных поселенцев команда ARD была задержана израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан и получила угрозы от них", — сообщило издание Tagesschau, входящее в медиагруппу ARD.
Это произошло недалеко от Хеврона. По словам одного из корреспондентов, Яна-Кристофа Китцлера, военные проявляли агрессию. Вероятнее всего, это были призванные в резерв поселенцы из этого же района: они передвигались на личном автомобиле и носили гражданские головные уборы. Конфликт разрешился через час, после прибытия других израильских военных и полицейских. Студия ARD в Тель-Авиве восприняла случившееся как атаку на свободу прессы и намерена разобраться в этом с помощью адвоката.
Ранее Лайф писал, что при ударах Израиля по Газе более 6,5 тысячи человек убито и 17,4 тысячи ранены. Минздрав Палестины утверждает, что 65% погибших и раненых на этой неделе находились на южных территориях анклава, куда Израиль рекомендовал мирным жителям эвакуироваться ради "безопасности".