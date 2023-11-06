Регион

Уведомления отключены

6 ноября, 08:12

Припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных взрывов

В Одессе серьёзно повреждена припортовая инфраструктура после прогремевших прошлой ночью взрывов и объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-секретарь украинских сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада".

"Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном", — уточнила она.

ВС РФ поразили цеха по производству дронов и безэкипажных катеров под Одессой

ВС РФ поразили цеха по производству дронов и безэкипажных катеров под Одессой

Ранее в Одессе и области прогремели взрывы в районе аэропорта и Ильичёвского судоремонтного завода. В городе звучала воздушная тревога. Местные жители публиковали столбы дыма в небе над Одессой.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров