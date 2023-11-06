Припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных взрывов

В Одессе серьёзно повреждена припортовая инфраструктура после прогремевших прошлой ночью взрывов и объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-секретарь украинских сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада".

"Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном", — уточнила она.