Припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных взрывов
В Одессе серьёзно повреждена припортовая инфраструктура после прогремевших прошлой ночью взрывов и объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-секретарь украинских сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада".
"Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном", — уточнила она.
Ранее в Одессе и области прогремели взрывы в районе аэропорта и Ильичёвского судоремонтного завода. В городе звучала воздушная тревога. Местные жители публиковали столбы дыма в небе над Одессой.
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