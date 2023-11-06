Как пережить магнитную бурю, обрушившуюся на Землю в ночь с 5 на 6 ноября, и каков прогноз на сегодня
Мощная магнитная буря началась на Земле в минувшее воскресенье и продолжится в ближайшие дни. Геомагнитные удары могут вызывать головокружение, слабость и головные боли. В какие дни нужно соблюдать осторожность? Чего нельзя делать во время магнитных бурь?
Что известно о сильной магнитной буре с 5 по 7 ноября 2023 года. Фото © Unsplash
Сильная магнитная буря в воскресенье накрыла Землю, об этом говорят данные Института прикладной геофизики (ИПГ). Специалисты предупредили, что во второй половине суток 5 ноября было зарегистрировано возмущение геомагнитного поля. Они указали на то, что степень возмущенности магнитного поля Земли быстро возросла до отметки G3, что в переводе означает «сильно». Уровень G5 при этом означает «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Такие колебания могут вызывать ложные тревоги в предохранительных системах и сбои в работе энергетических систем.
В ночь с 5 на 6 ноября кроваво-красное северное сияние возникло в небе над южными регионами России, а также над Сибирью и Уралом. Отмечается, что Аврору (так называется это явление) видели в Крыму, на Кавказе, а также в Ростовской, Воронежской, Свердловской и Тюменской областях.
Северное сияние в Севастополе. Обложка © VK / Анна Глотова
Как влияют магнитные бури 5, 6, 7 ноября на здоровье человека
Метеозависимые люди могут ощущать слабость, тошноту, подавленное настроение, скачки артериального давления, головокружение и головную боль.
Во время магнитных бурь следует не сильно нагружать себя делами. Врачи рекомендуют побольше гулять и соблюдать диету, дышать свежим воздухом, отказаться от тяжелой жареной и соленой пищи, пить меньше кофе и не употреблять алкоголь. Не помешает профилактика для сосудов. Накануне магнитной бури, если о ней известно заранее, можно принять успокаивающую ванну с морской солью и ароматическими маслами. Гипертоникам рекомендуется пить больше воды и есть меньше соленых блюд: соль повышает давление.
Прогноз магнитных бурь на 5, 6 и 7 ноября от лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
Прогноз магнитных бурь на сегодня
Последний раз такая сильная солнечная активность была 11 лет назад, но уже к концу понедельника, 6 ноября, возмущение геомагнитного поля должно уменьшится. А в первый рабочий день, 7 ноября, прийти в норму.
Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь 5-7 ноября
- Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой.
- Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
- По возможности чувствительным людям лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания, либо выполнять ее с осторожностью.
- Не используйте слишком часто телефон или компьютер.
- Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.