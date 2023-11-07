Бывший глава ФАС Игорь Артемьев стал новым президентом СПбМТСБ

Экс-глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев стал новым президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Он сменил на посту Алексея Рыбникова, который возглавлял биржу с 2011 года. Об этом сообщила пресс-служба СПбМТСБ.

"Совет директоров Акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа" на заседании 3 ноября назначил президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности", — говорится в сообщении пресс-центра биржи.

После назначения на должность Артемьев поблагодарил акционеров биржи и совет директоров за оказанное доверие, а также отметил, что на сегодняшний день увеличиваются масштабы работы СПбМТСБ и её значение для российской экономики в целом. Вместе с тем он призвал совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов и расширять деятельность на пространстве ЕАЭС.

"Среди важнейших задач, безусловно, и продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти, — они приобретают сегодня не только экономическое, но и всё большее геополитическое значение. Нам предстоит разработать и представить совету директоров, регуляторам и рынку стратегию развития биржи на следующий период", — добавил новый президент СПбМТСБ.