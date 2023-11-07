Бывший глава ФАС Игорь Артемьев стал новым президентом СПбМТСБ
Новый президент СПбМТСБ Игорь Артемьев. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Экс-глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев стал новым президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Он сменил на посту Алексея Рыбникова, который возглавлял биржу с 2011 года. Об этом сообщила пресс-служба СПбМТСБ.
"Совет директоров Акционерного общества "Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа" на заседании 3 ноября назначил президентом биржи Игоря Артемьева, прекратив полномочия Алексея Рыбникова на этой должности", — говорится в сообщении пресс-центра биржи.
После назначения на должность Артемьев поблагодарил акционеров биржи и совет директоров за оказанное доверие, а также отметил, что на сегодняшний день увеличиваются масштабы работы СПбМТСБ и её значение для российской экономики в целом. Вместе с тем он призвал совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов и расширять деятельность на пространстве ЕАЭС.
"Среди важнейших задач, безусловно, и продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти, — они приобретают сегодня не только экономическое, но и всё большее геополитическое значение. Нам предстоит разработать и представить совету директоров, регуляторам и рынку стратегию развития биржи на следующий период", — добавил новый президент СПбМТСБ.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин сменил главу ФАС Игоря Артемьева в 2020 году. Он руководил Федеральной антимонопольной службой с марта 2004 года. Глава кабмина предложил ему стать своим помощником, а руководить ведомством он предложил Максиму Шаскольскому, который ранее занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.