В Перми появилась своя "Пизанская башня", но местные жители этому совсем не рады

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7 ноября, 09:27

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В Перми накренился многоэтажный дом-долгострой

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Обложка © 59.ru

В Перми наклонился шестнадцатиэтажный многоквартирный дом-долгострой, расположенный на улице КИМ. Угрозы обрушения нет, однако выявлен небольшой крен, сообщает местный портал 59.ru.

"По результатам обследования проектировщик сделал выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации здания", — сообщили изданию в Министерстве строительства Пермского края.

Известно, что квартиры в доме начали продаваться ещё в 2007 году. Всего их в новостройке 112, но куплены были лишь 88. Люди хотели быстрее заехать и освоиться в новом жилище, однако их ждало сильное разочарование: сначала стройку обещали завершить в 2014 году, потом продлили до 2016-го. В итоге работы застопорились и сейчас дом готов лишь наполовину.

На вопросы о том, почему возник крен, никто толком ответить не может: в Минстрое говорят о нескольких возможных причинах, истинную же сможет установить только годовой мониторинг здания и грунтов.

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Николь Вербер
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